Il repertorio offensivo di Luka Donic, già piuttosto ampio, offre nuovi spunti. Nella vittoria dei suoi Mavs sui Rockets per 121-115, lo sloveno sfiora la tripla doppia con 41 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. E nel finale Doncic prima si fa stoppare da Jalen Green, poi recupera la palla in modo un po' rocambolesco e quindi segna il canestro decisivo. Il tiro della vittoria per Dallas assomiglia parecchio a quello reso celebre da Kareem Abdul-Jabbar tra gli anni Settanta e Ottanta