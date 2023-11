Con la 15^ sconfitta consecutiva rimediata contro i Los Angeles Lakers, i Detroit Pistons di coach Monty Williams hanno realizzato il nuovo record negativo nella storia della franchigia per ko in fila. Ma non solo: dovesse arrivare un’altra sconfitta questa notte a New York, diventerebbero la 16^ squadra diversa nella storia della NBA a non vincere neanche una partita per un intero mese di calendario. Ecco chi altro ci è riuscito nella storia della lega