Prodezza del giocatore culto dei Bulls. Con Chicago sotto di tre e la rimessa in zona d'attacco con 5.2 sul cronometro, la palla è arrivata a Caruso dopo il consegnato di Vucevic. Alex si è trovato così marcato dal miglior stoppatore della lega - Brook Lopez - ma non ci ha pensato su un secondo e gli ha piazzato la tripla in faccia allo scadere per l'overtime. E al supplementare è arrivata la vittoria dei Bulls