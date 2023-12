La prima parte di stagione di Jonathan Kuminga è stata fin qui abbastanza in linea con quella della sua squadra: qualche lampo, molti passaggi a vuoto e la sensazione generale di non riuscire a dare continuità a prestazioni e risultati. Al suo terzo anno in NBA, l'ala degli Warriors sta mandando a referto 11 punti di media a partita, leggermente meglio della scorsa stagione, ma sta tirando con la peggior percentuale dal campo in carriera (44.9%). Come fare per poter ovviare a tanta imprecisione al tiro? Semplice: portarsi a casa il ferro. La verticalità, d'altronde, non è mai stata un problema per il congolese, che ha messo in mostra i suoi strepitosi mezzi atletici durante la partita della notte sul campo dei Clippers. A inizio del 4° quarto Kuminga ha sfruttato al meglio il passaggio spalle a canestro di Kevon Looney, bravo a recapitargli il pallone proprio nei pressi del semicerchio dell'area piccola, per poi spiccare il volo e travolgere tutti, compresi il ferro del canestro e il malcapitato Daniel Theis. Gli Warriors hanno finito per perdere la partita 113-112 sulla tripla decisiva segnata da Paul George, ma il gesto del numero 00 dei Dubs pare comunque destinato a una forte candidatura per il premio di schiacciata dell'anno.