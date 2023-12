NBA

LE PRIME DATE | In astinenza dallo scorso 12 giugno , data dell'ultima partita della passata stagione (gara-5 delle finali NBA tra Denver e Miami) ogni tifoso NBA non vede l'ora che il campionato riparta. La data è quella del 24 ottobre 2023 , ma ora - grazie alle prime indiscrezioni filtrate - si conoscono anche i nomi delle quattro squadre che scenderanno per prime in campo nella nuova stagione

Una tradizione avere i campioni NBA in carica in campo nella "opening night" e allora toccherà a Jokic & Co. aprire le danze, subito protagonisti. Si ritroveranno di fronte gli avversari che hanno dovuto sconfiggere (con un secco 4-0...) in finale di conference per accedere alle ultime Finals, e i Lakers di LeBron James e Anthony Davis vorranno sicuramente vendicare quel cappotto subìto solo pochi mesi fa