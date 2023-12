Il prossimo 18 dicembre, in occasione della sfida interna ai New York Knicks, i Los Angeles Lakers alzeranno un banner commemorativo per la vittoria dell’In-Season Tournament a Las Vegas. La franchigia, che inizialmente non prevedeva di averne uno, ha però specificato che sarà uno solo, e gli anni di eventuali future vittorie verranno aggiunti allo stesso striscione per differenziarlo da quello dei titoli NBA

La creazione di un nuovo torneo come l’In-Season Tournament ha come effetto collaterale anche quello di mettere in discussione tradizioni consolidate. Ad esempio: come ricordare la vittoria ottenuta a Las Vegas da LeBron James e soci? Vale la pena celebrarla come un successo di squadra oppure bisogna mantenere un profilo basso? Inizialmente i Los Angeles Lakers avevano optato per la prima opzione: secondo quanto riportato da Arash Markazi di The Messegner, l’idea della franchigia era quella di non celebrare la NBA Cup con il classico "banner" sul soffitto dell’arena che invece viene riservato per i titoli vinti e per i numeri ritirati. Forse su pressione della NBA, però, sono tornati sui loro passi, pur tenendoci a specificare che non si tratta di un successo dello stesso livello dei 17 titoli vinti nel loro glorioso passato. Il prossimo 18 dicembre, in occasione della sfida interna ai New York Knicks, i Lakers alzeranno effettivamente un banner commemorativo per il successo nell’In-Season Tournament, ma avrà una forma e colore diversi rispetto a quello dei titoli e sarà solamente uno, con gli anni di eventuali future vittorie che verranno aggiunti a quello già presente. In quell’occasione verranno anche celebrati il titolo di MVP di LeBron James e la sua inclusione insieme a Anthony Davis nel quintetto ideale della competizione.