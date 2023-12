Draymond Green l'ha fatto di nuovo: un colpo in faccia rifilato a Jusuf Nurkic durante un normale contatto di gioco a inizio del 3° quarto della sfida contro Phoenix gli è costato la terza espulsione in stagione. Anche se, a differenza di quanto avvenuto in passato, nella conferenza stampa è arrivato un mezzo pentimento ("Sapete che non sono tipo da chiedere scusa per ciò che fa, ma in questo caso voglio chiedere scusa a Jusuf [Nurkic] perché non era mia intenzione colpirlo in faccia"), è probabile che ora l'NBA deciderà di infliggergli una nuova sospensione. Green, che ha già scontato 5 giornate di squalifica dopo la rissa con Rudy Gobert avvenuta meno di un mese fa e si porta dietro un curriculum piuttosto corposo quanto a gesti inconsulti, era stato elemento importante per Golden State, avanti 65-60 al momento della sua espulsione. La squadra, da lì in poi, ha cominciato a sbandare per poi perdere il finale in volata 119-116. "Abbiamo bisogno di Draymond" ha commentato coach Steve Kerr a fine partita, "lui lo sa, ma deve trovare il modo di mantenere la calma e restare in campo per aiutare i suoi compagni".