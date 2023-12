La vittoria 140-126 di Milwaukee comprende due occasioni speciali: i 64 punti di Giannis Antetokounmpo sono il suo massimo in carriera e il record nella storia deI Bucks, il tiro libero segnato da Oscar Tshiebwe regala il primo punto in NBA al rookie dei Pacers. Al fischio finale entrambe le squadre vorrebbero fare loro il pallone usato in partita, ne nasce un parapiglia che per poco non sfocia in una vera e propria rissa

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA | CLICCA QUI