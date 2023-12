Nella rivincita della recente semfinale di NBA Cup, Giannis Antetokounmpo segna 64 punti e trascina i Bucks alla vittoria sui Pacers. I Phoenix Suns schierano i loro big three ma perdono in casa con Brooklyn. 21° sconfitta consecutiva per Detroit, i Lakers passano a San Antonio e Miami e Utah vincono in casa contro Charlotte e New York. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI