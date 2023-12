Un'ultima settimana da assoluto protagonista per Simone Fontecchio, che nelle ultime tre gare disputate viaggia oltre i 19 punti di media, tirando più del 58% dal campo e il 52.4% dall'arco. E a cavalcare le splendide prestazioni dell'azzurro è arrivato anche l'account X ufficiale dei suoi Utah Jazz, che sempre più spesso ormai scrive direttamente in italiano per esaltare le giocate di Fontecchio

