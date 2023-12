Come ormai da tradizione, gli Spurs sono stati partner attivi dell'iniziativa benefica locale "Elf Louise Christmas Project", che ha l'obbiettivo di aiutare le famiglie più in difficoltà e supportarle durante il periodo natalizio. E quest'anno, a interpretare la parte di Babbo Natale e a portare doni e regali ai bambini del Westside di San Antonio, è stato il nuovo idolo dei tifosi nero-argento Victor Wembanyama

Difficile immaginare che sia passato inosservato, perché un Babbo Natale alto 224 centimetri non si era mai visto prima, ma Victor Wembanyama ce l'ha davvero messa tutta nel tentativo di interpretare la parte di Santa Claus. Il rookie degli Spurs, accompagnato dal compagno Julian Champagnie nelle vesti dell'Elfo suo aiutante, è stato infatti protagonista dell'edizione 2023 dell'"Elf Louise Christmas Project", iniziativa benefica che dal lontano 1969 cerca di supportare le famiglie di San Antonio più in difficoltà nel periodo delle feste di Natale. Così Wembanyama, con tanto di vestito rosso e barba bianca, giovedì scorso si è dedicato alla consegna di regali, tra cui biglietti per le partite casalinghe della squadra allenata da Gregg Popovich e molto merchandise targato Spurs, ai bambini del Westside, quartiere tra i meno fortunati della città.