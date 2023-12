Dopo 18 sconfitte consecutive, la striscia perdente più lunga nella storia della franchigia, a San Antonio hanno finalmente ritrovato il sorriso con l'inaspettata vittoria casalinga contro i Los Angeles Lakers di venerdì notte. L'idea, quindi, potrebbe essere quella di dare continuità alla ottima prestazione offerta contro LeBron James e compagni, ma al Frost Bank Center è in arrivo un'avversaria tutt'altro che malleabile. I New Orleans Pelicans, dopo aver perso nettamente la semifinale di NBA Cup proprio per mano dei Lakers, sono reduci da tre vittorie consecutive e stanno scalando posizioni nella classifica della Western Conference. In primo piano, come ovvio, ci sarà il confronto, forse per certi tratti della partita anche diretto, tra Zion Williamson e Victor Wembanyama. I due, talenti generazionali entrati in NBA accompagnati da enormi aspettative, sono probabilmente le prime scelte assolute più celebrate degli ultimi Draft. L'ala dei Pelicans, fin qui tutto sommato immune dai problemi fisici che ne hanno tormentato la prima parte di carriera, sta viaggiando a 22.8 punti di media e tirando con il 58.3% dal campo. Nel suo primo anno in NBA, invece, il lungo degli Spurs ha fin qui tenuto una doppia doppia da 19 punti e 10.9 rimbalzi di media. I fari saranno però anche puntati sull'altra stella di New Orleans, Brandon Ingram (23 punti e 5.3 assist di media in stagione) e su Devin Vassell, trascinatore di San Antonio nella vittoria sui Lakers con 36 punti. Nell'unico precedente stagionale, andato in scena lo scorso 1 dicembre allo Smoothie King Center di New Orleans, avevano avuto la meglio i Pelicans, che contro gli Spurs vantano una striscia aperta di 6 vittorie consecutive. L'appuntamento è per le 21.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.