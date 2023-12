Errore davvero inusuale per Zion Williamson all'inizio della sfida con i San Antonio Spurs. Lanciato tutto solo in contropiede dopo un recupero difensivo, Williamson ha sbagliato la schiacciata non contestata dalla difesa perdendo il controllo del pallone. Un erroraccio che la stella dei Pelicans ha accolto con un sorriso rientrando nella sua metà campo, anche perché da quel momento in poi New Orleans ha preso il controllo del match