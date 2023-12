A volte il conto di vittorie e sconfitte può non indicare il livello di gioco delle squadre. Per questo esiste il "Simple Rating System" che utilizza lo scarto medio parametrato in base alla difficoltà del calendario per dare un’idea migliore del rendimento in campo. Flavio Tranquillo nell’ultima puntata di Basket Room ha portato la sua modifica alla formula, usando il Net Rating (cioè il differenziale di scarto su 100 possessi) invece dello scarto. Ecco come sarebbe le "vere" classifiche delle due conference