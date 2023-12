La notizia è stata diffusa direttamente dall'ufficio stampa della University of North Carolina, ateneo che Eric Montross aveva frequentato e in cui era tornato a lavorare dopo il ritiro dal basket giocato: l'ex Celtics e Pistons, che con la maglia dei Tar Heels aveva anche vinto il titolo NCAA nel 1993, malato di cancro dallo scorso marzo, è morto dopo un decorso durato diversi mesi. Montross era stato scelto da Boston con la 9° chiamata al Draft del 1994 e aveva poi giocato anche a Dallas, Detroit e Toronto, oltre a collezionare brevi esperienze anche con Nets e Sixers. Un pesante infortunio al piede l'aveva costretto ad un ritiro precoce nell'esate del 2003, una volta lasciato il basket giocato Montross si era reinventato come commentatore delle partite dei Tar Heels ed era una figura molto nota per il suo impegno in diverse iniziative e associazioni benefiche legate a vario titolo all'ateneo di North Carolina.