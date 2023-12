All'inizio, come noto, l'idea era addirittura quella di non festeggiare in via ufficiale la vittoria della prima NBA Cup della storia. Poi, però, i Lakers sono tornati sui propri passi e, pur mantenendo l'intenzione originaria di non parificare il successo all'In-Season Tournament alla conquista del Larry O'Brien Trophy, hanno deciso di celebrare comunque il trofeo messo in bacheca dopo aver battuto gli Indiana Pacers a Las Vegas. La soluzione adottata dalla franchigia è quindi diventata una sorta di via di mezzo tra la necessità di far sì che la conquista della NBA Cup entrasse ufficialmente nella storia gialloviola e il proposito di separarne il ricordo da quello dei tanti titoli già vinti dai Lakers. Si è così deciso di piazzare il "banner", lo stendardo che di norma ogni squadra della lega appende al soffitto del proprio palazzetto per commemorare un traguardo importante o ancor di più la vittoria di un titolo, accanto agli altri cinque che ricordano i cinque titoli vinti nella prima metà degli anni '50, quando la squadra aveva ancora sede a Minneapolis, ben distante dai dodici arrivati dopo il trasferimento a Los Angeles. Il "banner", di colore nero a differenza di quelli di campioni NBA caratterizzati dal classico gialloviola della franchigia, è stato ideato affinché anche in futuro possa contenere anche le ulteriori, eventuali NBA Cup vinte dai Lakers, senza quindi la necessità di crearne di nuovi. Durante la cerimonia è stata presentata ai tifosi anche la coppa, presente sul parquet della Crypto.com Arena, e sono stati celebrati anche il premio di MVP dell'In-Season Tournament vinto da LeBron James e l'inclusione dello stesso James insieme al compagno Anthony Davis nel quintetto ideale del torneo.