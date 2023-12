La "Naismith Hall of Fame" ha annunciato la lunga lista di candidati alla prestigiosa onoreficenza per l'annata 2024. Tra i nomi ci sono anche quello di Ettore Messina, di leggende NBA come Jerry West e Vince Carter e l'intera squadra americana oro olimpico a Pechino 2008 e conosciuta come il "Redeem Team". I finalisti verranno annunciati il prossimo febbraio e chi la spunterà prenderà parte alla cerimonia in programma a Springfield, Massachusetts il 17 agosto 2024