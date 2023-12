Presenza costante in tutti i Christmas Day dal 2007 in poi, LeBron James nel corso degli ultimi anni è diventato sinonimo di partite di Natale, di cui è diventato miglior realizzatore nella storia nel corso delle sue 17 apparizioni con le maglie di Cavs, Heat e Lakers. In questo video riviviamo tutto il meglio del Re nel giorno più importante del calendario della NBA, a cui arriva sulle ali dei 40 punti realizzati contro Oklahoma City a una settimana dal suo 39° compleanno