Non c'era proprio dello spirito natalizio quando si affrontavano New York Knicks e Indiana Pacers. Ce lo ha raccontato Marcus Camby in un'intervista esclusiva, lui che il suo primo Natale in campo l'ha giocato proprio da centro di riserva di Patrick Ewing ai Knicks contro quella versione dei Pacers con Larry Bird in panchina, Reggie Miller in campo ma anche una frontline pronta a intimidire chiunque. I ricordi della sfide sotto l'albero, però, rimangono speciali anche a distanza di anni

Marcus Camby è entrato nella NBA nel 1996, da seconda scelta assoluta (in un Draft leggendario, che vide Iverson alla n°1), e trova casa in una franchigia alla sua sola seconda stagione nella lega, i Toronto Raptors (che debuttarono nell'annata 1995-96). Il numero due "torna" nella sua carriera, perché al secondo anno è già il miglior stoppatore NBA (rispedendo al pallone 3.7 palloni a partita). E così i New York Knicks decidono di andare sul mercato e metter le mani sul prodotto di UMass - mossa che porta subito i suoi frutti, visto che con Camby come cambio di Patrick Ewing i Knicks arrivano dritti in finali NBA sconfitti solo dai San Antonio Spurs di Robinson e Duncan. Reduce dall'esperienza alle Finals, l'anno successivo è quello che vede il debutto natalizio di Camby, una delle quattro volte in cui il giocatore scelto dai Raptors ha finito per giocare nella festa più importante dell'anno (un'altra volta coi Knicks a fine carriera nel 2012, una con i Clippers nel 2009 e una con Portland nel 2010). "Le partite di Natale sono sempre divertenti - ci racconta in un'intervista esclusiva - ma in un certo senso anche snervanti, perché vorresti stare con la tua famiglia, aprire i regali coi tuoi figli e vederli esaltarsi per la magia del Natale. Mi è capitato di giocare alcune di queste gare in trasferta, lontano dai miei cari - e questo è ovviamente un lato negativo - ma dall'altra parte l'opportunità di giocare a Natale era sempre qualcosa di super, perché sai che tutti sono davanti alla tv a guardare quelle partite, e io ero felicissimo di poter essere in campo".