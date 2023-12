La loro striscia è di 50 partite superiore a quella della seconda squadra NBA (gli Indiana Pacers) ma a giudicare dal record, deludente, di Trae Young e compagni segnare tanto non assicura successi e soddisfaizioni agli Hawks. Se mettere punti a tabellone non è mai un problema, subirne meno di quanti se ne segnano è infatti ben più difficile per la squadra allenata da coach Snyder

La stagione degli Atlanta Hawks finora non sta regalando particolari soddisfazioni ai propri tifosi, con la squadra titolare di un record fortemente negativo (12 vinte, 18 perse) e voci di mercato che alludono a una possibile separazione della coppia Young-Murray. Pur così, però, c'è un record che - silenziosamente - gli Hawks stanno continuando a "costruire": nessuna squadra NBA cavalca una striscia di gare concluse con almeno 100 punti a referto pari a quella di Atlanta. E la distanza dalla seconda è abissale: gli Hawks infatti hanno raggiunto la "tripla cifra" nelle ultime 87 partite, mentre i Pacers (secondi in questa speciale classifica) sono fermi a 37 partite in fila con almeno 100 punti. Per trovare l'ultima volta che Young e compagni non sono riusciti a toccare quota cento infatti occorre tornare al 7 dicembre 2022 (più di un anno fa) con la sconfitta 113-89 per mano dei New York Knicks. Da allora l'attacco - viene da dire - ha sempre fatto il suo: meno, magari, la difesa (anche quest'anno la quart'ultima della NBA, dopo aver chiuso al 22° posto la scorsa stagione).