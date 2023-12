Durant in tripla doppia, Cavs in rimonta su Dallas

I Thunder firmano l'unica vittoria interna (contro New York) nelle sei gare NBA della notte. Per il resto solo successi esterni, con i Suns che tornano alla vittoria dopo tre ko, Dallas che spreca 20 punti di vantaggio e si fa rimontare in casa da Cleveland, Milwaukee e Philadelphia che vincono con autorevolezza due duelli all'interno della Eastern Conference. Nell'ultima gara, Toronto passa a Washington senza troppi problemi