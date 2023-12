Anche in una regular season lunga 82 partite come quella della NBA, ce ne sono alcune che contano un po' di più . Ad esempio gli scontri diretti tra due rivali divisionali che si contendono i primi posti nella Western Conference, come accaduto questa notte tra i Denver Nuggets e gli Oklahoma City Thunder . E ancora una volta ad avere la meglio sul campo dei campioni in carica sono stati i giovani Thunder , che già due settimane fa avevano sconfitto i Nuggets a domicilio grazie a un canestro a un secondo dalla fine di Shai Gilgeous-Alexander per suggellare una rimonta da -8 negli ultimi 5 minuti di partita. Memori di quella sconfitta - solo la seconda stagionale in casa per Denver -, stanotte i Nuggets avevano voglia di rivincita, ma si sono visti dominare in casa ancora una volta da Gilgeous-Alexander e compagni. La stella di OKC ha segnato 17 dei suoi 40 punti finali nel solo terzo quarto , spaccando in due una partita che i Thunder hanno condotto con autorità fino alla fine, interrompendo la striscia di 6 vittorie consecutive di Denver e scavalcandoli in classifica per prendersi il secondo posto della Western Conference .

Jokic incorona SGA: "È un problema in questa lega"

Per OKC si tratta della decima vittoria nelle ultime 13 partite ed è ormai chiaro a tutti che questa squadra può giocarsela già adesso pur in una Western Conference affollatissima e agguerritissima. Il merito è soprattutto di Gilgeous-Alexander, ormai a tutti gli effetti da considerarsi un candidato MVP a pieno diritto, non solamente per record di squadra (21 vittorie e 9 sconfitte) ma soprattutto per le medie individuali. Il canadese è il terzo migior realizzatore della lega dietro Joel Embiid e Luka Doncic, segnando 31.4 punti di media con efficienza straordinaria (quasi il 55% dal campo e il 91% ai liberi) a cui aggiunge 5.7 rimbalzi, 6.3 assist e soprattutto 2.7 recuperi (di gran lunga il numero 1 in NBA) e 0.8 stoppate pur essendo una guardia, il tutto perdendo a malapena 2 palloni a partita nonostante uno Usage Rate altissimo (solo Embiid, Doncic, Giannis, Morant e Fox "usano" più possessi di lui, ma tutti perdono almeno 2.6 palloni a partita). Cifre e rendimento che hanno portato anche Nikola Jokic (a sua volta eccellente nella partita chiudendo con 19 punti, 10 rimbalzi e 7 assist con 9/10 al tiro) a definirlo "un problema per il resto della NBA": "È un giocatore speciale, non da adesso ma già da un paio di anni. La cosa bella è che vuole vincere, non gli interessano i numeri. È la sua qualità migliore". E se parole del genere arrivano dall'MVP delle Finals in carica, allora SGA va considerato anche per il premio di Most Valuable Player di questa stagione.