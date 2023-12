NBA

Nella serata in cui Butler punisce sulla sirena i Bulls, una ricerca fatta dal sito 'Basketball Reference' mette in fila tutti gli 823 'buzzer beater' segnati nella storia della NBA. Contano soltanto i canestri fatti con la propria squadra sotto in punteggio o in parità e il cronometro della partita lasciato a zero. Tra tanti nomi conosciuti anche alcune sorprese. Ecco il ranking di tutti i realizzatori sulla sirena con almeno 4 canestri in carriera VUOI GIOCARE AL NUOVO NBA FANTASY SU SKY SPORT? CLICCA QUI