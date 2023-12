Shai domina a Denver, Phoenix vince con i Big 3

Oklahoma City passa con autorità sul campo dei campioni in carica grazie ai 40 punti di Gilgeous-Alexander. Phoenix vince per la prima volta schierando Booker, Beal e Durant insieme, superando i 42 punti di Rozier. Maxey ne mette anche lui 42 per guidare Philadelphia al successo a Houston, Milwaukee passa a Cleveland con 34 punti di Antetokounmpo. Boston si conferma imbattuta in casa (16-0) battendo anche Toronto con super Brown: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte