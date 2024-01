Quella messa in campo dai Thunder nella vittoria casalinga della notte sui Celtics per 127-123 è stata una grande dimostrazione di maturità. I padroni di casa non hanno rivelato alcun timore reverenziale nei confronti della squadra con il miglior record della NBA. Ne ha dato prova anche il rookie Chet Holmgren (14 punti, 7 rimbalzi e 4 stoppate), che già a fine 1° quarto ha rispedito al mittente il tentativo di penetrazione di Jayson Tatum

