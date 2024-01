Prova di maturità di Oklahoma City che batte Boston trascinata da un grande Shai Gilgeous-Alexander. Joel Embiid torna dall'infortunio e guida i Sixers alla vittoria sui Bulls, Steph Curry fa lo stesso portando Golden State al successo interno su Orlando. Vittorie casalinghe anche per Memphis e New Orleans, gli Hornets fanno il colpo in trasferta a Sacramento. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA