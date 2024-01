Quella in programma questa notte alla Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis non è solo la sfida che apre gli NBA Saturdays per il 2024, è anche un confronto di alta classifica tra due protagoniste della Eastern Conference. Boston, capolista indiscussa a Est, fa visita a Indiana, la squadra più spettacolare di tutta la lega. I Pacers, infatti, sono il miglior attacco della NBA, seguiti proprio dai Celtics, che però hanno anche la 2° miglior difesa dietro a Minnesota mentre i ragazzi di coach Rick Carlisle sono solo 27°. Non c'è dubbio, quindi, su quale sia la più completa tra le due contendenti. E il primo incontro stagionale, lo scorso 2 novembre, ne aveva dato prova con il perentorio 155-104 in favore dei biancoverdi. Un mese dopo, però, nella partita valida come quarto di finale dell'In-Season Tournament, erano stati Tyrese Haliburton e compagni a prendersi la rivincita, eliminando Boston dalla competizione. Competezione in cui Indiana sarebbe arrivata fino alla finale, poi persa contro i Lakers, e che ha rappresentato un po' lo spartiacque nella stagione della squadra. Dopo la sconfitta nella finalissima di Las Vegas, infatti, i Pacers hanno collezionato 8 sconfitte in 10 partite, pagando forse lo scotto dello sforzo profuso nel tentativo di aggiudicarsi la prima NBA Cup della storia. Indiana è però rientrata sui giusti binari subito dopo Natale e ora è reduce da 6 vittorie consecutive, sempre ottenute sulle spalle di un Haliburton in formato MVP (24.4 punti, 12.8 punti e 4.2 rimbalzi di media a partita, tirando con il 41% da tre). Premio di MVP a cui può legittimamente ambire anche Jayson Tatum, miglior giocatore (27.1 punti, 8.5 rimbalzi e 4.5 assist di media a partita) di quella che fin qui è stata la miglior squadra della NBA. I Celtics sono ancora imbattuti (17-0) in casa, mentre hanno faticato un po' di più lontano dal TD Garden (10-7), ma non hanno mai mostrato vere e proprie flessioni nel rendimento complessivo e sono reduci da 8 vittorie nelle ultime 10 partite disputate. L'appuntamento è per questa notte all'1.00 su Sky Sport Uno con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.