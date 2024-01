I Celtics passano sul campo dei Pacers con un grande Jayson Tatum. Philadelphia, priva di Joel Embiid, perde in casa contro Utah, New York vince in trasferta a Washington. Uno strepitoso Giannis Antetokounmpo da 48 punti non basta ai Bucks che cadono a Houston. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI