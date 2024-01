Alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland è in arrivo il rookie delle meraviglie Victor Wembanyama, che con i suoi Spurs affronterà i Cavaliers nell'appuntamento dell'NBA Sundays. In campo anche Donovan Mitchell e molti giovani dal talento speciale, per una sfida da vivere in diretta dalle 19.00 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Il primo appuntamento del 2024 con il tradizionale NBA Sundays porta in campo due dei talenti più spettacolari di tutta la lega. Da una parte ci sarà Donovan Mitchell, stella dei padroni di casa che sta tenendo in piedi una squadra falcidiata dagli infortuni. Dall'altra ci sarà invece Victor Wembanyama, l'esordiente più atteso degli ultimi vent'anni che ad ogni uscita sta regalando giocate che lasciano a bocca aperta. Cleveland-San Antonio è il confronto tra due squadre partite con obbiettivi molto diversi a inizio stagione, i Cavs con l'idea di consolidare il loro posto nei piani alti della Eastern Conference, gli Spurs con la voglia di ricostruire da zero attorno al talento unico di Wembanyama. I rispettivi record e le attuali posizioni in classifica, con Cleveland (20-15) a lottare per i playoff e San Antonio (5-29) a occupare l'ultimo posto della Western Conference, sono in entrambi i casi espressione di un avvio di stagione forse più complicato del previsto. I Cavs pagano le assenze prolungate di Darius Garland (20.7 punti e 5.9 assist di media prima dell'infortunio) e Evan Mobley (16 punti e 10.5 rimbalzi di media prima dello stop), ma hanno avuto in Mitchell (27.6 punti, 5.6 assist e 5.4 rimbalzi di media) il loro trascinatore e nella difesa (8° in tutta la NBA) la loro architrave. Gli Spurs, invece, si attendevano di portare a casa poche vittorie, ma, pur considerando il cartello di "cantiere aperto" appeso alla porta dello spogliatoio nero-argento, le cose sono andate un po' peggio del previsto per Gregg Popovich e soci. Se Wembanyama sta mantenendo le promesse (doppia doppia da 19.2 punti e 10.1 rimbalzi di media per il rookie), il resto della squadra sta invece faticando a trovare la propria dimensione attorno al francese su entrambi i lati del campo (San Antonio occupa la 25° posizione su 30 per quanto riguarda la difesa, e la 29° per quanto concerne l'attacco). Tuttavia, come dimostrato recentemente contro una corazzata del calibro di Milwaukee, sulla gara singola i texani possono dare fastidio a chiunque. Diretta dalle 19.00 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.