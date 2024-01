Campione NBA con i Golden State Warriors nel giugno del 2022, Otto Porter Jr. ha ricevuto solo stanotte il suo anello per il titolo conquistato ormai un anno e mezzo fa. Dopo aver firmato con i Toronto Raptors nel 2022, infatti, l’ala falcidiata dagli infortuni (solo 23 partite negli ultimi due anni) non era più tornata a San Francisco, mentre stanotte pur non scendendo in campo ha preso parte alla trasferta al Chase Center, ricevendo il suo anello dalle mani di Steph Curry ben 570 giorni dopo averlo vinto