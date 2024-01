Sul parquet non ci sono le stelle delle due squadre Tyrese Haliburton e Jayson Tatum, fuori per infortunio, ma il finale di Indiana-Boston regala comunque emozioni forti. Con il punteggio in parità a quota 131 e poco più di 3 secondi da giocare, Jaylen Brown si guadagna due liberi, ma gli arbitri ritornano sulla loro decisione e danno palla ai Pacers. Nell'azione successiva Kristaps Porzingis commette fallo sulla tripla tentata da Bennedict Mathurin e i padroni di casa finiscono per vincere 133-131