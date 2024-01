Le squadre che pensavano di poter convincere Kawhi Leonard in estate a unirsi a loro dovranno rivedere i loro piani. Con una mossa a sorpresa, gli L.A. Clippers hanno annunciato di aver raggiunto l'accordo per estendere il contratto della loro superstar, che altrimenti sarebbe diventato free agent tra sei mesi. Non sono stati resi noti i dettagli sulla durata e sullo stipendio del nuovo accordo di Leonard, che in questa stagione è sotto contratto per 45.6 milioni di dollari e aveva una player option da 48.7 per la prossima. RImane comunque una sorpresa visto che, arrivati ormai a gennaio, si pensava che il suo futuro fosse quello di esplorare il mercato dei free agent così come il compagno di squadra Paul George; i Clippers invece, dopo aver raggiunto l'accordo con Leonard, secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski intendono rinnovare anche PG13 con un contratto a lungo termine quanto quello di Leonard, entrando quindi nel nuovo Inuit Dome che sorgerà a Inglewood (la cui inaugurazione è prevista per la prossima stagione) con entrambe le stelle sotto contratto e una squadra competitiva nella Western Conference come stanno dimostrando di essere in questa stagione, specialmente dopo l'arrivo di James Harden in squadra. La squadra di coach Tyronn Lue ha vinto 15 delle ultime 18 partite risalendo fino al quarto posto nella conference e promette di dare battaglia anche ai playoff, specialmente se le due superstar riusciranno a rimanere in salute come accaduto fino a questo momento.