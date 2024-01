Massima riconoscenza spagnola per Ricky Rubio

Il ministro dell’Educazione, Formazione e Sport del governo spagnolo Pilar Alegría ha annunciato che il governo ha deciso di conferire a Ricky Rubio la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Deportivo, la massima onorificenza possibile per uno sportivo spagnolo. "Non solo il suo palmares lo merita, ma anche il suo esempio dentro e fuori dal campo" ha specificato Alegría. Prima di lui lo avevano ricevuto anche Pau Gasol e Laia Palau nel mondo del basket, oltre a sportivi come Nadal, Iniesta, Xavi e Casillas