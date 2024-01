Nei quasi dieci anni trascorsi da Steve Kerr sulla panchina di Golden State non sono mancati i momenti difficili, alcuni dei quali addirittura drammatici dal punto di vista sportivo. Eppure dopo la pesante sconfitta contro New Orleans, la seconda nel giro di 48 ore tra le mura amiche del Chase Center, il coach degli Warriors è sembrato forse per la prima volta davvero affranto. Anche perché, in questo caso di certo per la prima volta negli ultimi dieci anni, sono arrivati i fischi dei tifosi ad accompagnare la pessima prestazione messa in campo dalla squadra. "Ci meritiamo quei fischi" ha esordito Kerr nella conferenza stampa del dopo partita, "ora come ora abbiamo perso lo spirito e la fiducia in noi stessi che ci hanno caratterizzato in tutti questi anni". "Siamo fuori sincrono su entrambi i lati del campo, siamo una squadra troppa silenziosa in questo momento, non comunichiamo durante la partita e spero che Draymond [Green] ci possa aiutare con il suo rientro" ha poi proseguito Kerr. E il calendario non sembra voler concedere favori ai Dubs, attesi ora da quattro trasferte consecutive. "Dobbiamo ricompattarci alla svelta, questa è la NBA e non c'è tempo da perdere per cui non abbiamo scelta".