LA PARTITA DI SIMONE FONTECCHIO In una serata in cui il tiro proprio non gli entra (1/5 per soli 3 punti), Simone Fontecchio si rende utile con 2 assist e tanto lavoro sporco che permette ai compagni di squadra di mandare a referto prestazioni individuali più che positive. Nel grande momento vissuto da Utah c’è anche la firma dell’azzurro, anche in partite come quella contro Denver un cui il tabellino dice poco della sua importanza per gli equilibri tattici della squadra

