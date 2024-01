Doveva essere una sfida equilibrata, quella tra le due pretendenti alla vetta della Eastern Conference. E per quasi tutto il 1° quarto lo è stata, perché i Celtics erano in partita sul 23-31 per i padroni di casa con 2 minuti da giocare. Da lì in poi, però, per i 6 minuti successivi ha segnato solo Milwaukee. Un parziale devastante di 25-0 che va dall'assist di Antetokounmpo per la tripla di Portis al canestro di Lopez e segna la fuga dei Bucks

