Manca ormai poco più di un mese al weekend dell’All-Star Game 2024, che per l’occasione vedrà tutte le sue festività tenersi a Indianapolis, la casa degli Indiana Pacers. Nei successivi due anni, però, i migliori giocatori della NBA si ritroveranno per due volte consecutive in California: l’edizione 2025 è già infatti stata assegnata ufficialmente al Chase Center di San Francisco, casa dei Golden State Warriors, e una volta finalizzati gli ultimi dettagli nel 2026 sarà la volta di Los Angeles. La NBA però non poterà più la sua gara di esibizione più prestigiosa alla Crypto.com Arena (l’ex Staples Center), ma bensì nella nuovissima arena degli L.A. Clippers, l’Intuit Dome di Inglewood. Questa è infatti l’ultima stagione in cui i Clippers condividono l’arena con i Lakers, visto che dalla stagione 2024-25 si trasferiranno nel nuovo palazzetto da due miliardi di dollari voluto fortemente da Steve Ballmer, il vulcanico proprietario dei Clippers ex CEO di Microsoft. Secondo gli accordi ancora da concludere — ma è già prevista una conferenza stampa congiunta in settimana tra il commissioner Adam Silver e Ballmer — alcuni eventi si terranno anche al "vecchio" Forum di Inglewood, passato sotto la gestione Ballmer dopo la cessione da parte della Madison Square Garden Company (la società a cui fanno capo anche i New York Knicks, la quale aveva avuto una lunga disputa legale proprio con Ballmer e i Clippers). La decisione di rinnovare Kawhi Leonard — e, nell’idea dei Clippers, anche Paul George e James Harden — va letta quindi anche attraverso la lente di un weekend delle stelle da onorare a pieno, sperando di avere uno o più rappresentanti dei Clippers in campo per la sfida più prestigiosa della stagione NBA.