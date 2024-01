Tutti i record del Martin Luther King Day

Sin dalla sua introduzione nel 1986, la festività del Martin Luther King Day è sempre stata celebrata in campo dalla NBA, per un totale di 367 partite disputate nel MLK Day e altre undici in programma nel 2024. Scopriamo insieme quali sono i primati delle partite disputate in onore di una figura cardine nella storia degli Stati Uniti d'America

