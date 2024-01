NBA 360 per il MLK Day: 4 gare LIVE dalle 20.30

In occasione del Martin Luther King Day una serata imperdibile sui canali di Sky Sport: dalle 20.30 in poi quattro partite in diretta contemporanea commentate in italiano, per non perdersi neanche un’azione decisiva della serata NBA. A mezzanotte poi la sfida tra Memphis e Golden State sempre commentata in diretta da Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Non è come il Natale, ma per il Martin Luther King Day la NBA ha sempre una programmazione speciale — e anche il 2024 non fa eccezione. L’appuntamento è per questa sera alle ore 20.30 in diretta su Sky Sport NBA per il ritorno di NBA 360, la versione cestistica di "diretta basket" con collegamenti live da quattro campi diversi tutti commentati in italiano. Quattro le partite in programma assolutamente da non perdere: uno scontro diretto per i playoff a Ovest tra Dallas e New Orleans (che si sono appena affrontate, con successo a sorpresa dei Pelicans guidati dai 34 punti del rookie Jordan Hawkins) con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua; un equivalente della Eastern Conference con l’incontro tra i New York Knicks di Julius Randle e gli Orlando Magic di Paolo Banchero (commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna); una sfida particolarissima per Danilo Gallinari, tra il suo recentissimo passato di Washington e il suo futuro a Detroit (commento Bonfardeci-Bevacqua); e infine gli Atlanta Hawks contro i San Antonio Spurs per godersi tutto il talento di Trae Young contro Victor Wembanyama (commento Mamoli-Soragna). Alla fine di questa scorpacciata di pallacanestro, poi, la palla passa a Memphis, dove a mezzanotte i Grizzlies — da sempre squadra e città cardine per ricordare la memoria di Martin Luther King, assassinato al Lorraine Motel proprio di Memphis — ospitano i Golden State Warriors, con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Un appuntamento imperdibile per godersi una grande serata NBA in prime time italiano e testare il polso di un terzo di tutta la lega in una sera sola.