Sembra non esserci squadra NBA che non sia stata associata a Pascal Siakam nelle ultime settimane, con il giocatore dei Raptors pezzo pregiato di quelli che potrebbero essere i movimenti in avvicinamento alla trade deadline del prossimo 8 febbraio. Ora però nella corsa al camerunese sembra esserci una squadra più avanti delle altre: gli Indiana Pacers, la cui offerta consistente in Bruce Brown, un secondo giocatore (forse Obi Toppin, forse Jordan Nwora) e tre prime scelte sarebbe tenuta fortemente in considerazione dal front office di Toronto. Siakam è in scadenza di contratto ai Raptors e questo dettaglio fa sì che il giocatore possa avere un minimo di potere nello scegliersi la sua destinazione futura. Negando la volontà di rifirmare a lungo termine con la squadra di una destinazione poco gradita, infatti, Siakam diventerebbe solo un prestito a breve termine (qualche mese) per qualsiasi squadra, con la libertà poi di diventare free agent in estate e potersi scegliere la soluzione più gradita tra quelle sul mercato.