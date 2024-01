In teoria sarebbe l’estate, o al limite l’inizio dell’autunno, il palcoscenico ideale per il mercato NBA. La storia recente, però, ci ha insegnato che molte tra le mosse più azzeccate sono arrivate a stagione in corso. “The Athletic” ha quindi provato a mettere in fila le 15 trade di maggior successo avvenute durante la regular season negli ultimi anni. Alcune hanno cambiato faccia alle squadre interessate o hanno fatto svoltare la carriera dei singoli protagonisti, altre ancora hanno addirittura portato al titolo