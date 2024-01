NBA

Per la seconda partita in fila il trio Durant (40)-Booker (26)-Beal (25) combina per 91 punti, non lasciando scampo ai Pacers senza Haliburton. Bene Lakers e Celtics, i primi guidati dai 34 di Russell, i secondi dai 32 di Porzingis e dalla tripla doppia di Brown. Orlando batte Miami nel derby della Florida, 42 punti di Jokic danno la vittoria a Denver nella capitale, mentre i Clippers la spuntano in rimonta con un 22-0 di parziale per chiudere la gara contro i Nets