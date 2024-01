I Celtics giocano una grande partita e passano sul campo di Dallas, Phoenix batte Chicago in volata e Milwaukee vince a Detroit. Vittorie nette per Cleveland e Sacramento, Joel Embiid scrive la storia trascinando con 70 punti i Sixers contro gli Spurs, Karl-Anthony Towns ne segna 62 ma Minnesota perde in casa con Charlotte. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI