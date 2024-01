I numeri, a volte, non dicono tutto, ma servono a rendere l’idea di un fenomeno spesso visibile anche a occhio nudo di cui però non si intuisce pienamente la portata. E per quanto riguarda Tyrese Haliburton i numeri dicono una cosa ben precisa: per tutto ciò che concerne la creazione di gioco da fermo, la stella dei Pacers occupa una categoria a parte, separata nettamente dal resto della lega. A distanziare Haliburton dal resto dei colleghi, superstar e leggende viventi comprese, non sono tanto i punti segnati (23.6 a partita, 28° in tutta la NBA) perché il playmaker di Indiana preferisce occuparsi dei compagni e tende a mettersi in proprio solo quando è necessario. Dove l’ex Sacramento gioca in un campionato tutto suo è negli assist (12.6 a partita, 1° posto in solitaria in tutta la lega), nelle penetrazioni (1.26 punti per possesso, sempre 1° tra tutta la lega), nei ball-screen (1.14 punti per possesso, 1° assoluto anche qui) e negli isolamenti (1.18 punti per possesso, 4° in tutta la NBA). Si tratta di statistiche totalmente fuori scala rispetto alla concorrenza, nel ruolo e non solo, frutto di un talento ma soprattutto di uno stile di gioco del tutto unico.