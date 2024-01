NBA

I derby di L.A. e New York premiano Clippers (con Kawhi Leonard in tripla doppia) e Knicks. Oklahoma City batte Portland tra le polemiche, Denver espugna il campo di Indiana (con la tripla doppia di Jokic) e così Thunder e Nuggets raggiungono i T'Wolves in vetta alla Western Conference. Record di punti per New Orleans contro Utah, che ha un ottimo Fontecchio