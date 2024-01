Finora Tristan Thompson non aveva dato modo di far parlare di sé per quanto fatto in campo (meno di 4 punti e 4 rimbalzi di media, due sole volte in doppia cifra dal via della stagione) con la maglia dei Cavs. Qualche turbolenza (l'espulsione dopo neppure 10 minuti a Parigi contro i Nets) l'aveva riportato al centro dell'attenzione. E ora - nuovamente per un motivo tutt'altro che legato alle sue prestazioni sportive - l'ex campione NBA nel 2016 torna a far parlare di sé: la NBA infatti ha annunciato la sua sospensione per 25 gare per l'uso di sostanze vietate dall'accordo anti-doping firmato dalla lega con l'associazione giocatori (Ibutamoren e SARM LGD-4033 sono le due sostanze vietate la cui assunzione gli viene imputata, con effetto simile a quello degli steroidi). Per il veterano al 13° anno nella lega si prospetta quindi un lungo stop davanti che potrebbe anche avere un impatto sul proseguio della sua carriera, nonostante i Cavs - in un comunicato ufficiale - pur condannando ogni azione fuori dalle regole del proprio associato hanno offerto a Thompson il totale supporto durante il periodo di sospensione che dovrà affrontare.