Al termine delle votazioni di tifosi, giocatori e media, la NBA ha annunciato i titolari per l'All-Star Game che si terrà il prossimo 18 febbraio a Indianapolis (diretta su Sky e su NOW nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 a partire dalle 2). LeBron James e Giannis Antetokounmpo si confermano capitani per le due squadre, che in questa edizione torneranno a essere divise in Western e Eastern Conference: ecco chi comincerà la partita in campo