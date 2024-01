All'ultimo secondo Joel Embiid ha dato forfait e nella notte è quindi saltato il tanto atteso confronto diretto con Nikola Jokic. Nel prepartita di Nuggets-Sixers, però, si è parlato molto della rivalità tra i due ultimi MVP ed è arrivato anche il parere illustre dell'ex GM di Golden State. Bob Myers non ha dubbi: se toccasse a lui scegliere, oggi come oggi punterebbe tutto sulla stella di Philadelphia

La decisione da parte di Philadelphia di tenere fuori Joel Embiid dalla sfida di Denver, arrivata dopo che il camerunese aveva effettuato anche il riscaldamento con i compagni di squadra, ha mandato all'aria l'attesissimo confronto diretto con Nikola Jokic. Il dualismo tra l'MVP in carica e quello delle due stagioni precedenti, però, non smette di animare il dibattito tra addetti ai lavori e appassionati. Quella tra Embiid e Jokic sta infatti assumendo i tratti di una vera e propria rivalità, con i sostenitori di una o dell'altra sponda divisi dalla convinzione che il centro dei Sixers sia superiore a quello dei Nuggets o viceversa. L'ultimo in ordine di tempo a prendere posizione nella disputa è stato Bob Myers, ex GM degli Warriors quatto volte campioni NBA e ora a "ESPN" nel ruolo di opinionista. "Se fossimo a gara 7 delle Finals e dovessi scegliere tra i due, oggi sceglierei Embiid" ha affermato Myers senza esitazioni, "Amo Jokic, ma oggi Embiid è il giocatore fisicamente più dominante della lega". L'ex Golden State ha poi provato a elaborare ulteriormente il suo pensiero: "Gli avversari guardano a Embiid e dicono: non c'è niente da fare, è impossibile fermarlo. Jokic fa la stessa cosa dal punto di vista fisico e celebrale, ma Embiid è uno dei giocatori più intelligenti di tutta la NBA e ora come ora è inarrestabile".