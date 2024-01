Ci vogliono due supplementari per decidere la sfida tra Warriors e Lakers e alla fine ha la meglio uno strepitoso LeBron James in tripla doppia, rendendo inutili i 46 punti di Curry. I Clippers infliggono a Boston la seconda sconfitta casalinga della stagione, i Nuggets battono Philadelphia priva di Embiid. Vittorie esterne per Sacramento, Utah e Washington, i Knicks travolgono Miami e San Antonio batte Minnesota. Tutti i risultati e gli highlights della notte

