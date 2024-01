Giocata strepitosa di Victor Wembanyama, che prima depista il candidato Difensore dell'Anno Rudy Gobert con un "movimento Bodiroga" (o "Shammgod", come viene conosciuto negli Stati Uniti) e poi gli segna un gran canestro in faccia con un semigancio in corsa. Una giocata pazzesca per un giocatore di 2.24 di altezza, autore di 23 punti, 10 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 2 stoppate per guidare gli Spurs a un sorprendente successo sui T'Wolves, che perdono così la testa della classifica a Ovest